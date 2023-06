Computex : un SSD PCIe 5.0 à 12 Go/s chez Gigabyte

Gigabyte profite du Computex 2023 pour dévoiler un nouveau SSD M.2. NVMe qui tire partie d’une interface PCI Express 5.0. Le nouveau joujou de Gigabyte porte le nom de AORUS Gen5 12000. Il succède au AORUS Gen5 10000 lancé en début d’année.

Plus rapide, le nouveau venu offre des taux de transferts de 12.000 Mo/s en lecture et de 11.000 Mo/s en écriture. Des débits en augmentation par rapport au Gen5 10000 qui atteignait au mieux à 10.000 Mo/s en lecture et 9.500 Mo/s en écriture.

La hausse de performances est principalement due à l’utilisation d’une mémoire NAND Flash plus rapide. En effet, le reste des composants reste somme toute identique puisque les deux SSD emploient un contrôleur Phison E26 et sont refroidis grâce à un imposant dissipateur thermique passif, le M.2 Thermal Guard XTREME, qui se compose de deux caloducs et d’ailettes empilées.

Le AORUS Gen5 12000 sera disponible à sa sortie en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Mais très vite des capacités supérieures seront proposées. Il est par exemple question d’un modèle 4 To qui pourrait pointer le bout de son nez en fin d’année 2023, tandis qu’un plus gros modèle encore, offrant une capacité de 8 To, pourrait voir le jour en 2024.

D’après le fabricant, le SSD AORUS Gen5 12000 sera disponible dans le commerce au cours du troisième trimestre 2023. Les SSD seront couverts par une garantie de 5 ans.