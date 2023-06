Synology HAT3300 : des disques durs optimisés pour les NAS

Après les HAT5300 et les HAS5300, Synology étoffe sa gamme de disques durs avec les Synology HAT3300. Ce sont des disques durs tout spécialement prévus et optimisés pour être utilisés dans un NAS. Ce sont des modèles au format 3,5 pouces qui exploitent une interface SATA III à 6 Gb/s.

La gamme HAT3300 existe en quatre capacités de stockage : 4 To, 6 To, 8 To et 12 To. Les disques durs fonctionnent en 5400 tours par minute (sauf le modèle 12 To qui est à 7200 tpm) et ils supportent un débit de 202 Mo/s (sauf que le 12 To qui grimpe à 240 Mo/s).

Les Synology HAT 3300 exploitent la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording). Ils sont couverts par une garantie de trois ans. Ils offrent un MTBF de 1 millions d’heures et une endurance de 180 To.

Voilà leurs caractéristiques complètes :