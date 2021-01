Synology annonce des disques durs optimisés pour ses NAS : les HAT5300

Rappelez-vous, l’année dernière le fabricant Synology qui est habituellement spécialisé dans les NAS dévoilait ses premiers SSD de marque Synology. Aujourd’hui, le constructeur fait à nouveau parler de lui à l’occasion de la sortie d’une nouvelle gamme de produits.

Cette fois ci : point de NAS ni de SSD mais des disques durs ! Le constructeur annonce en effet la sortie d’une gamme de disques durs sous pavillon Synology : les HAT5300. Trois capacités de stockage sont proposées : 8 To, 12 To et 16 To.

Les Synology HAT5300 sont des disques durs de 3,5 pouces qui exploitent une interface SATA III à 6 Gb/s. Ils fonctionnent à la vitesse de 7.200 tour par minute et embarquent 256 Mo de mémoire cache (sauf le modèle 16 To qui dispose de 512 Mo de cache). Les différents modèles sont annoncés avec une endurance de 550 To par an et un MTBF de 2,5 millions d’heures.

Les HAT5300 sont fabriqués par Toshiba. Synology a apposé son nom sur les HDD mais pas que… puisque le firmware des disques durs a également été optimisé.

En terme de performances, Synology mentionne respectivement des taux de transferts de 230 Mo/s, 242 Mo/s et 262 Mo/s pour ses HAT5300 de 8, 12 et 16 To.

Voilà les caractéristiques complètes des disques durs :

Les disques durs Synology HAT5300 de 8 To et 12 To sont déjà disponibles dans le commerce. Ils coûtent respectivement 265€ et 385€ chez LDLC. La version 16 To arrivera un peu plus tard en boutique…