Seagate dégaine une version 24 To du disque dur IronWolf Pro

Depuis plusieurs années maintenant, le fabricant Seagate propose sous la dénomination IronWolf des disques durs spécialement adaptés et optimisés pour fonctionner dans un NAS. Régulièrement il enrichit cette gamme avec de nouveaux modèles offrant des capacités de stockage toujours plus importantes.

Après avoir lancé des disques durs IronWolf Pro de 22 To l’an dernier, Seagate annonce aujourd’hui la sortie des disques durs IronWolf Pro en version 24 To. Avec cette nouvelle capacité de stockage, le constructeur vise les possesseurs et utilisateurs de NAS (particuliers, PME, etc..) qui souhaitent monter en gamme et avoir à dispositon un espace de stockage encore plus important.

Caractéristiques de l’IronWolf Pro 24 To

L’IronWolf Pro de 24 To porte la référence ST24000NT002. C’est un disque dur au format 3,5 pouces qui est doté d’une interface SATA III. Le disque dur exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording).

Il supporte également la technologie AgileArray optimisée pour les NAS et le RAID. Il est également doté du système IronWolf Health Management pour faciliter la gestion et la surveillance du disque dans un NAS.

Pour atteindre une capacité de 24 To, le disque est composé 10 plateaux de 2,4 To chacun (soit 24 To en tout) placés sous hélium. Les plateaux fonctionnent à 7.200 tpm. Le disque dur embarque 512 Mo de mémoire cache. Il supporte des débits de 285 Mo/s et il offre une endurance de 550 To par an

Annoncé avec un MTBF de 2,5 millions d’heures, l’IronWolf Pro de 24 To est couvert par une garantie de 5 ans. Il bénéficie également de trois années d’abonnement au service de récupération de données Rescue Data Recovery Services qui permet de récupérer ses données en cas de problèmes.

A noter enfin que le disque dur Seagate IronWolf Pro de 24 To est disponible dès maintenant. Il coûte 659€. Les caractéristiques techniques complètes de l’IronWolf Pro de 24 To sont détaillées dans ce fichier PDF.

Un peu de lecture pour la route…

Pour rappel, on a déjà testé les disques durs IronWolf de 10 To, 14 To, 16 To, 18 To et 20 To sur Bhmag et à chaque fois ils nous ont donné entière satisfaction.