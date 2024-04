Les produits LaCie offrent 24 et même 48 To de stockage

Le fabricant a profité du salon NAB Show qui s’est tenu au début du mois d’avril à Las Vegas pour renouveler plusieurs modèles et ainsi offrir 20% de capacité en plus.

Les produits LaCie offrent maintenant 24 et même 48 To de stockage

LaCie continue d’augmenter la capacité de stockage de ses solutions de stockage. Le fabricant a profité du salon NAB Show qui s’est tenu au début du mois d’avril à Las Vegas pour renouveler plusieurs modèles et ainsi offrir 20% de capacité en plus.

Pour se faire, LaCie à équiper plusieurs de ses appareils de disques durs de 24 To (au lieu de 20 To maximum jusqu’à maintenant) ce qui lui a permis d’offrir une plus importante capacité de stockage.

Désormais, les LaCie 1big Dock et LaCie 2big Dock offrent donc respectivement 24 To et 48 To de stockage, soit 20% de capacité en plus que les modèles précédents. Idem pour les LaCie d2 Professional 24 To et LaCie 2big RAID 48 To.

Pour information, les LaCie 1big Dock 24 To, LaCie 2big Dock 48 To et LaCie d2 Professional 24 To sont disponibles dès maintenant dans le commerce. Le LaCie 1big Dock 24 To vaut 1.099€, le LaCie 2big Dock 48 To est vendu 2.199€ et enfin le LaCie d2 Professional 24 To coûte 859€.

De son côté, le LaCie 2big RAID 48 To ne sera dispo qu’à partir du mois prochain et il coûtera pas moins de 1.699,99€.