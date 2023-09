Un stockage de 1,2 Péta Octet chez Toshiba !

La firme Toshiba annonce qu’elle participera cette année à l’International Broadcasting Convention (IBC) qui se déroulera du 15 au 18 septembre à Amsterdam. Durant cet événement elle fera la démonstration d’une solution de stockage basée sur des disques durs Toshiba MG10 de 20 To.

Le système atteindra pour l’occasion une capacité de stockage totale de 1,2 Péta Octet. Autrement dit : 1.200 To !

Le fabricant explique :

« Dans le stockage de médias numériques, les besoins en capacité augmentent continuellement. Ceci en raison de la quantité et de la résolution des médias stockés. Les séquences vidéo et audio nécessitent un stockage étendu au coût par capacité le plus bas possible, mais toujours à une vitesse de lecture et d’écriture élevée. L’innovation continue dans la technologie des disques durs et dans l’architecture et les composants du système environnants signifie que les solutions basées sur les disques durs resteront la technologie privilégiée pour un stockage multimédia volumineux et rentable. »