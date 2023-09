Intel annonce la norme Thunderbolt 5 et jusqu’à 120 Gbps

Les spécifications techniques de la norme Thunderbolt 5 viennent d’être officialisées par Intel. Cette nouvelle itération s’appuie sur les standards actuels que sont l’USB 4 2.0, le DisplayPort 2.1 et le PCI Express 4.0 tout en étant rétrocompatible avec les versions précédentes des normes Thunderbolt et USB.

Le Thundherbolt 5 supportera une bande passante bidirectionnelle de 80 Gbps et pourra même atteindre 120 Gbps en mode Bandwidth Boost pour une meilleure expérience d’affichage.

Le fabricant explique :

Les besoins en bande passante des créateurs de contenu, des joueurs et des professionnels augmentent considérablement. Ces utilisateurs souhaitent des écrans haute résolution et des visuels à faible latence tout en travaillant avec des fichiers vidéo et de données de plus en plus volumineux. Thunderbolt 5 a été conçu pour améliorer considérablement la vitesse de connectivité et la bande passante afin de garantir que les utilisateurs de PC modernes puissent profiter de visuels de la plus haute qualité et d’expériences immersives pour les années à venir.