Orico commercialise le premier câble USB4 au monde

Le fabricant Orico vient de mettre au point le premier câble USB4 au monde. Le câble répond à la norme USB4 mais aussi à la norme Thunderbolt 4. Cela signifie qu’il peut faire transiter des données à la vitesse de 40 Gbit/s et qu’il peut ausssi supporter l’affichage avec une définition pouvant aller jusqu’à 8K à la fréquence de 60 Hz ou un affichage Dual Screen en 4K à 60 Hz?

Petit plus et non des moindres, il est aussi compatible DisplayPort 1.4 et il supporte la norme USB PD (Power Delivery) en bidirectionnel et peut alimenter des appareils en délivrant jusqu’à 100 Watts.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la connectique du câble se présente sous la forme d’un connecteur USB type C tout ce qu’il y a de plus classique.

Le câble est d’ailleurs rétrocompatible avec les versions précédentes des différentes normes (Thunderbolt 2 et 3, USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2) ce qui fait concrètement qu’on peut l’utiliser avec n’importe quel appareil et accessoire, sauf que pour obtenir les performances maximales et supporter l’ensemble des caractéristiques techniques de la norme USB 4 l’ensemble de la chaîne doit répondre à la norme USB4.

Le câble USB4 d’Orico est d’jà disponible à la vente aux Etats-Unis. Son prix varie de 20$ pour un câble d’une longueur de 30 cm à 57$ pour une longueur de 2 mètres.

Le câble commence aussi à être référencé sur Amazon.fr mais il ne semble pas encore disponible au moment de rédiger cette actualité.