Sony aide les joueurs à se procurer une PS5

Depuis la sortie de la Playstation 5 en novembre 2020, la console de Sony souffre de gros problèmes d’approvisionnement. Quand ce n’est pas à cause de la pénurie de composants qui touche tout le secteur high tech depuis plusieurs mois, c’est à cause des scalpers qui prennent un malin plaisir à s’accaparer les quelques unités disponibles sur le marché dans le but de les revendre plus chères.

Puisque certains joueurs n’ont toujours pas réussi à mettre la main sur une PS5, Sony a décidé de les aider à trouver la machine en mettant en place un système de réservation.

Ainsi, le fabricant propose une page sur son site officiel qui permet de s’inscrire.

Les personnes intéressées par la dernière console de Sony sont invitées à y laisser leurs coordonnées ; régulièrement le fabricant sélectionnera au hasard quelques personnes et leur indiquera la procédure à suivre pour obtenir l’objet tant convoité.