Une station d'accueil pour tous les HDD et SSD chez Orico

Le fabricant Orico annonce la sortie d’une nouvelle station d’accueil pour nos unités de stockage. L’appareil dispose de deux baies de stockage : la première peut accueillir indifféremment un disque dur ou un SSD au format 2,5 pouces ou 3,5 pouces SATA III, tandis que le second emplacement est prévu pour accueillir un SSD au format M.2. NVMe d’une taille de 2280, 2260, 2242 ou 2230.

Les deux baies peuvent fonctionner en simultané afin de transférer des données d’un stockage à l’autre. Il est même possible de cloner dex unités de stockage et cela sans avoir besoin d’un PC. Une simple pression sur le bouton « Start » lance le clonage.

Il est évidemment possible de connecter l’engin à un ordinateur via son port USB C à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) ce qui permettra par exemple d’accéder aux fichiers en vue de les transférer, les sauvegarder, etc…

D’après Orico, on peut alors espérer atteindre un débit de 1090 Mo/s en lecture etde 1092 Mo/s en écriture lorsqu’on utilise un SSD M.2. NVMe et un débit de 535 Mo/s en lecture et de 566 Mo/s en écriture quand on utilise un SSD SATA III.

Connue sous la référence IT28E-C, la station d’accueil est déjà référencée sur Amazon.fr où elle coûte 89,99€.

Pour rappel, on a déjà eu l’occasion de passer en revue la station d’accueil ORICO DS200U3 destinée aux disques durs de 3,5 pouces il y a quelques années.