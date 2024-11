Bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses, deux jeux sont offerts jusqu’au jeudi 7 novembre sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres Witch It et Ghostwire : Tokyo.

Deux jeux gratuits sur l’Epic Games Store : Witch It et Ghostwire : Tokyo

Bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses, deux jeux sont offerts jusqu’au jeudi 7 novembre sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres Witch It et Ghostwire : Tokyo que vous pouvez récupérer gratis ici et là.

Witch It

Witch It est un jeu de cache-cache multijoueur. Les chasseurs sont chargés de rechercher des sorcières cachées qui se fondent dans l’environnement – ne faites confiance à aucun meuble, épicerie ou ustensile !

Ghostwire : Tokyo

La population de Tokyo a disparu, et les rues de la ville sont envahies par de redoutables forces surnaturelles. Faites appel à des compétences hors du commun pour découvrir la vérité qui se cache derrière cette disparition. Découvrez un tout nouveau contenu solo avec la mise à jour Le Fil d’Araignée !