Le fabricant Orico fête ses 12 ans : promos + jeu concours

Le fabricant Orico entre dans sa 12ème année cette semaine. Pour rappel, le fabricant est spécialisé dans les produits de stockage. Il propose tout un éventail de produits allant des boîtiers externes pour disques durs et SSD en passant par des cartes d’extension, de la connectique, des docks, des hubs et des accessoires de toute sorte.

On a déjà eu l’occasion de parler de ses produits à plusieurs reprises et même d’en tester certains (voir ici).

Promos à gogo

Si on reparle d’Orico aujourd’hui c’est parce qu’à l’occasion de son anniversaire, le constructeur propose des promotions sur l’ensemble de sa gamme de produits vendus sur AliExpress et Amazon.fr.

Des tarifs intéressants pour se procurer du matériel et des accessoires à moindre coût.

Un pack contenant trois accessoires est par exemple disponible à seulement 11,23€. Cette “Lucky Box” contient un boîtier USB 3.0 pour disque dur ou SSD de 2,5″, un boîtier pour SSD M.2. NVM ainsi qu’un hub avec 4 ports USB.

Jeu concours

Parallèlement à ces promos, le fabricant propose un jeu concours sur les réseaux sociaux (facebook et instagram) qui permet de remporter : un support pour PC portable, un hub avec 4 ports USB et un accessoire de massage (rien à voir avec le stockage cette fois ^^). Vous trouverez plus d’informations concernant ce concours et la façon de procéder sur le site d’Orico.