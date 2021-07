MSI ajoute trois nouvelles références de SSD M.2. NVMe à sa gamme

MSI étoffe sa gamme de SSD avec trois nouvelles références : le Spatium M480, le Spatium M470 et le Spatium M370. Ce sont tous les trois des SSD M.2. NVMe. Néanmoins, les deux premiers exploitent une interface PCI Express 4.0 4x tandis que le dernier tire partie d’une interface PCI Express 3.0 4x.

Les Spatium M480 sont des modèles haut de gamme qui offrent des débits pouvant atteindre 7.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.850 Mo/s en écriture. Les M480 sont déclinés en version 500 Go, 1 To et 2 To.

De leurs côtés, les Spatium M470 sont plutôt des modèles moyen de gamme qui proposent des taux de transferts de 5.000 Mo/s en lecture et de 4.400 Mo/s en écriture. Deux versions sont disponibles seulement : 1 To et 2 To.

Et enfin, les Spatium M370 visent l’entrée de gamme. Ils atteignent des débits de 2.400 Mo/s en lecture et de 1.850 Mo/s en écriture. A noter qu’ils sont disponibles avec une capacité de 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.

Pour le moment, on ne sait pas quand ni à quels prix ils seront commercialisés dans l’hexagone.