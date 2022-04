Le service de stockage hubiC : c’est terminé !

Le service de stockage en ligne hubiC a été initié par OVH en 2011. A l’époque, lors de son lancement l’attrait pour cette nouvelle solution de stockage dans le cloud a été très forte. L’aspect « made in France » et les tarifs très bas ont incité de nombreux particuliers et/ou professionnels à sauter le pas et à choisir cette solution de stockage dans le cloud 100% française.

Si, sur le papier tout semblait très alléchant… Dans la pratique, le service était plus que défaillant : des débits anémiques aussi bien bien en download qu’en upload, des bugs à répétition, des problèmes pour se connecter, des interruptions de service, des soucis pour rapatrier ses fichiers, etc… On ne compte plus le nombre de problèmes et de plaintes sur les réseaux sociaux et les forums de discussion.

A tel point que le service qui n’était déjà pas bien folichon à ses débuts a continué de se dégrader au fil du temps. Si bien qu’en 2018, hubiC est finalement mis à l’arrêt par l’hébergeur. Le service existe toujours, les données des clients sont conservées mais hubiC n’évoluera plus et ne prendra plus de nouveaux clients.

You have mail …

En ce mois d’avril 2022, les utilisateurs qui disposent toujours d’un compte hubiC viennent de recevoir un message. La nouvelle est triste mais guère surprenante : le service s’arrête définitivement !

On apprend dans le message ci-dessous qu’hubiC s’arrête mais qu’un nouveau service de stockage basé sur Shadow va bientôt voir le jour. Pour l’heure, on ne connaît pas le détail ni les caractéristiques de ce nouveau service. Mais on devrait avoir des nouvelles prochainement…

Dans ce mail, il est également demandé aux clients de faire un choix plutôt radical. C’est à dire : choisir entre supprimer définitivement son compte hubiC et tous les fichiers qui lui sont associés, soit conserver ses fichiers jusqu’à la fermeture définitive de hubiC.

Pour les personnes qui souhaitent rapatrier leurs données, l’hébergeur propose un tuto sur cette page. L’initiative est bonne. Mais si vous avez beaucoup de données à récupérer : il va falloir prendre votre mal en patience pour récupérer les fichiers car les débits n’ont pas changé d’un iota et sont toujours aussi catastrophiques.

Espérons que la nouvelle solution proposée par Shadow soit plus performante et plus aboutie. Car pour le moment, aucun service cloud basé en France n’est aussi abordable, performant et intuitif que les solutions proposées Outre-Atlantique. Et ce serait bien que ça change…