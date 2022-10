Un premier disque dur de 20 To est annoncé chez Toshiba

Toshiba dégaine aujourd’hui un nouveau disque dur. Ce nouveau modèle fait partie de la série MG10 « Enterprise Capacity » du fabricant. Le disque dur offre une capacité de stockage de 20 To. C’est la plus grande capacité proposée à l’heure actuelle par Toshiba. Mais à priori le constructeur ne devrait pas en rester là si l’on en croit la roadmap publiée un peu plus tôt cette année.

Pour atteindre une telle capacité, Toshiba a empilé 10 plateaux de 2 To chacun dans un boîtier hérmétique scéllé à l’hélium. Au niveau technique, il faut savoir que le disque exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording) et s’appuie sur la technologie d’enregistrement FC-MAMR (Flux Control Microwave-Assisted Magnetic Recording) qui permet d’augmenter la densité par plateau.

Le disque dur Toshiba MG10 de 20 To est disponible en deux interfaces (SATA III à 6 Gb/s ou SAS à 12 Gb/s). Dans les deux cas, le disque se présente sous la forme d’un disque dur totu ce qu’il y a de plus traditionnel au format 3,5 pouces. Les plateaux tournent à la vitesse de 7.200 tours par minute.

Le disque dur est annoncé avec un taux de transfert de 281 Mo/s et une consommation de 9,3 Watts. Le fabricant annonce par ailleurs une endurance de 550 To par an et un MTTF de 2,5 millions d’heures.

Le MG10 est destiné principalement aux entreprises, notamment celles qui stockent beaucoup de données. On pense évidemment aux entreprises spécialisée dans l’hébergement, le cloud, les datacenters, etc..

Le MG10 de 20 To devrait arriver au cours du quatreième trimestre 2022. Son prix n’est pas connu pour l’instant. Mais on sait que le disque dur sera couvert par une garantie de cinq années.

A noter que les fabricants Seagate et Western Digital proposent déjà des disques durs de 20 To depuis plusieurs mois. On les a d’ailleurs déjà testés sur Bhmag ici et là.