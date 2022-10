CFD Gaming lance un SSD M.2. PCIe 5.0 qui grimpe à 10 Go/s

Le fabricant CFD Gaming, qui est inconnu dans nos contrées, vient d’annoncer au Pays Du Soleil Levant, la sortie du CSSD-PG5NFZ. C’est un SSD au format M.2. NVMe de dernière génération qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x. Le SSD embarque également un contrôleur Phison E26 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC conçue par Micron.

Le CSSD-PG5NFZ existe en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To qui peuvent atteindre aux mieux des taux de transferts de 10 Go/s en lecture et de 9,5 Go/s en écriture.

Voilà le détail des trois modèles :

PG5NFZ 1 To : 9,5 Go/s en lecture, 8,5 Go/s en écriture (1300K/1100K iOPS)

9,5 Go/s en lecture, 8,5 Go/s en écriture (1300K/1100K iOPS) PG5NFZ 2 To : 10 Go/s en lecture, 9,5 Go/s en écriture (1500K/1250K iOPS)

10 Go/s en lecture, 9,5 Go/s en écriture (1500K/1250K iOPS) PG5NFZ 4 To : 10 Go/s en lecture, 9,5 Go/s en écriture (1500K/1250K iOPS)

Sans grande surpise, CFD Gaming destine ce petit bolide aux joueurs afin d’offrir un niveau de performances maximum pour les PC gaming. On notera au passage que le SSD est muni d’un imposant dissipateur thermique en aluminium afin de refroidir comme il se doit les puces de NAND Flash et le contrôleur qui ont tendance à chauffer lorsqu’ils sont lourdement sollicités.

Les SSD seront commercialisés au Japon à partir du mois prochain. A voir s’ils arriveront (ou non) sur notre continent prochainement et quel sera leur prix de vente.