Les Sims 4 sera gratuit à partir du mois prochain

Electronics Arts a annoncé une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux de simulation. Son celèbre jeu Les Sims 4 sera disponible gratuitement à compter du 18 octobre prochain.

Que que vous jouiez sur PC ou consoles, il sera possible de télécharger gratuitement Les Sims 4 dès le 18 ocobre 2022. Sont concernés les machines suivantes : PC (via l’application EA ou Origin), Mac (via Origin), Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ainsi que Xbox Series S et X.

A noter que ceux qui possèdent déjà le titre se verront offrir le kit Luxe dans le désert en cadeau.

Plus de joueurs ! Plus d’histoires ! Plus de chaos !

Les Sims 4 devient gratuit sur PC/Mac et Consoles dès le 18 octobre ! Bien d’autres mises à jour seront dévoilées lors du livestream spécial Behind The Sims Summit ✨ https://t.co/3zTOm2ef6g pic.twitter.com/oVHxUnBhJg — EA France (@EAFrance) 14 septembre 2022

Bien que Les Sims 4 va devenir gratuit, précisons que les packs, DLC et autres contenus additionnels resteront quant à eux payants.

Si l’on en croit les rumeurs, Electronics Arts devrait profiter d’un événement qui aura lieu le 18 octobre et qui porte le nom de « Behind The Sims Summit » pour dévoiler le successeur des Sims 4, autrement dit : « Les Sims 5 ». Rendez-vous le mois pour en savoir plus…