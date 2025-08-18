LEXAR ARES PRO : un SSD PCIe 5.0 qui carbure à 14.000 Mo/s

LEXAR profitera de la Gamescom 2025 qui se déroulera du 20 au 24 août 2025 en Allemagne pour dévoiler un nouveau SSD M.2. NVMe performant : le ARES PRO.

Disques SSD
par Sebastien
0

LEXAR profitera de la Gamescom 2025 qui se déroulera du 20 au 24 août 2025 en Allemagne pour dévoiler un nouveau SSD M.2. NVMe performant : le ARES PRO.

Ce nouveau joujou profite d’une interface PCI Express 5.0 4x et d’une mémoire NAND Flash 3D TLC. Il offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’au 11.000 Mo/s en écriture suivant les modèles.

Le SSD LEXAR ARES PRO est proposé en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits de chaque version :

  • ARES PRO 1 To : 14.000 Mo/s en lecture, 7.500 Mo/s en écriture (1600K/1000K iOPs)
  • ARES PRO 2 To : 14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (2000K/1400K iOPs)
  • ARES PRO 4 To : 14.000 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture (2000K/1500K iOPs)

Du côté de l’endurance, le fabricant annonce 750 TBW pour le modèle 1 To, 1500 TBW pour le 2 To et 3000 TBW pour le 4 To.

LEXAR ARES PRO : un SSD PCIe 5.0 qui carbure à 14.000 Mo/s

Courert par une garantie de cinq ans, le SSD offre un MTBF de 1,5 millions d’heures. A noter que LEXAR a équipé son SSD de « feuilles en graphite adhésives » censées améliorés la protection thermique du SSD. A voir à l’usage….

Côté disponibilité, les SSD LEXAR ARES PRO de 1 et 2 To sont déjà disponibles en boutique à respectivement 119,99€ et 199,99€ (via les coupons de réduction).

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Guide pratique : Comment ajouter un port USB 3.2 Gen2x2 rapide à son…

Derniers téléchargements

7-Zip 25.01 (64 bit)

Sebastien

GPU-Z 2.68.0

Google Chrome 139.0.7258.128

Opera One 120.0.5543.161

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour la rentrée, Aliexpress sort le grand jeu et…

Sebastien

Complétez votre configuration PC avec MS Office 2021 et Windows 11…

Vente flash : les SSD portables Orico A20 Plus Magnetic sont en promo…

Vente flash : les petites clés usb SanDisk Ultra Fit (de 128 Go à 1…

Derniers tests

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Guide pratique : Comment ajouter un port USB 3.2 Gen2x2 rapide à son…

Derniers téléchargements

7-Zip 25.01 (64 bit)

Sebastien

GPU-Z 2.68.0

Google Chrome 139.0.7258.128

Opera One 120.0.5543.161

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour la rentrée, Aliexpress sort le grand jeu et…

Sebastien

Complétez votre configuration PC avec MS Office 2021 et Windows 11…

Vente flash : les SSD portables Orico A20 Plus Magnetic sont en promo…

Vente flash : les petites clés usb SanDisk Ultra Fit (de 128 Go à 1…