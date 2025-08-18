LEXAR profitera de la Gamescom 2025 qui se déroulera du 20 au 24 août 2025 en Allemagne pour dévoiler un nouveau SSD M.2. NVMe performant : le ARES PRO.

LEXAR ARES PRO : un SSD PCIe 5.0 qui carbure à 14.000 Mo/s

Ce nouveau joujou profite d’une interface PCI Express 5.0 4x et d’une mémoire NAND Flash 3D TLC. Il offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’au 11.000 Mo/s en écriture suivant les modèles.

Le SSD LEXAR ARES PRO est proposé en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits de chaque version :

ARES PRO 1 To : 14.000 Mo/s en lecture, 7.500 Mo/s en écriture (1600K/1000K iOPs)

14.000 Mo/s en lecture, 7.500 Mo/s en écriture (1600K/1000K iOPs) ARES PRO 2 To : 14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (2000K/1400K iOPs)

14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (2000K/1400K iOPs) ARES PRO 4 To : 14.000 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture (2000K/1500K iOPs)

Du côté de l’endurance, le fabricant annonce 750 TBW pour le modèle 1 To, 1500 TBW pour le 2 To et 3000 TBW pour le 4 To.

Courert par une garantie de cinq ans, le SSD offre un MTBF de 1,5 millions d’heures. A noter que LEXAR a équipé son SSD de « feuilles en graphite adhésives » censées améliorés la protection thermique du SSD. A voir à l’usage….

Côté disponibilité, les SSD LEXAR ARES PRO de 1 et 2 To sont déjà disponibles en boutique à respectivement 119,99€ et 199,99€ (via les coupons de réduction).