Micron 3610 : un SSD M..2 PCie 5.0 qui offre 11.000 Mo/s

Micron propose une nouvelle gamme de SSD baptisée Micron 3610. C’est un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x et de la mémoire NAND Flash QLC G9..

Micron 3610 : un SSD M..2 PCie 5.0 qui offre un débit de 11.000 Mo/s

Le Micron 3610 existe en plusieurs trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To aini qu’en trois formats : 2230, 2242 et 2280 afin de pouvoir être utilisé dans un large éventail d’appareils, que ce soit un PC de bureau, un PC portable, une console de jeux, un ultrabook, un mini pc, un NUC, etc..

Voilà les débits offerts par chaque modèle :

1 To : 11.000 Mo/s en lecture, 7.200 Mo/s en écriture (850K/1500K)

2 To : 11.000 Mo/s en lecture, 9.300 Mo/s en écriture (1500K/1600K)

11.000 Mo/s en lecture, 9.300 Mo/s en écriture (1500K/1600K) 4 To : 11.000 Mo/s en lecture, 9.300 Mo/s en écriture (1500K/1600K)

Les SSD Micron 3610 offrent respectivement une endurance de 400 TBW, 800 TBW et 1600 TBW. Ils proposent un MTTF de 2 millions d’heures et une garantie de cinq ans. Pour l’instant, les tarifs n’ont pas été communiqués par le fabricant.