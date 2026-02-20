Deux jeux gratuits sur l’Epic Games Store : Return to Ash et Stalcraft: X

Cette semaine, l’Epic Games Store se montre généreux avec les gamers et offre deux jeux qui vous permettront de passer le temps durant ce week-end qui s’annonce pluvieux

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Cette semaine, l’Epic Games Store se montre généreux avec les gamers et offre deux jeux qui vous permettront de passer le temps durant ce week-end qui s’annonce pluvieux. Le premier est un jeu d’aventure qui porte le nom de Return to Ash. Vous pouvez le télécharger gratuitement ici. Et le second est un FPS en monde ouvert qui s’appelle Stalcraft:X Edition Starter. Vous pouvez le récupérer ici.

Return to Ash

« L’hôpital était vide. Calme, et plus lumineux que d’habitude… comme quand on se réveille un jour de neige. Mais je n’avais pas froid. Je ne ressentais pas grand chose. »

STALCRAFT: X Édition Starter

STALCRAFT : X est un MMOFPS gratuit mêlant RPG et shooter. Débutez votre exploration de la Zone avec le pack de démarrage. Tout le nécessaire pour vos premières incursions s’y trouve : 7 jours de Premium, une arme, une armure, des artefacts et des cosmétiques.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20515 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.110

Sebastien

Télécharger Opera One 127.0.5778.64

Télécharger Thunderbird 147.0.2 pour Windows 64-bit

Télécharger GPU-Z 2.69.0

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir…

Sebastien

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos

Vente flash : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur ne coûte plus…

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont à prix bradés…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.110

Sebastien

Télécharger Opera One 127.0.5778.64

Télécharger Thunderbird 147.0.2 pour Windows 64-bit

Télécharger GPU-Z 2.69.0

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir…

Sebastien

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos

Vente flash : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur ne coûte plus…

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont à prix bradés…