Cette semaine, l’Epic Games Store se montre généreux avec les gamers et offre deux jeux qui vous permettront de passer le temps durant ce week-end qui s’annonce pluvieux. Le premier est un jeu d’aventure qui porte le nom de Return to Ash. Vous pouvez le télécharger gratuitement ici. Et le second est un FPS en monde ouvert qui s’appelle Stalcraft:X Edition Starter. Vous pouvez le récupérer ici.

Return to Ash

« L’hôpital était vide. Calme, et plus lumineux que d’habitude… comme quand on se réveille un jour de neige. Mais je n’avais pas froid. Je ne ressentais pas grand chose. »

STALCRAFT: X Édition Starter

STALCRAFT : X est un MMOFPS gratuit mêlant RPG et shooter. Débutez votre exploration de la Zone avec le pack de démarrage. Tout le nécessaire pour vos premières incursions s’y trouve : 7 jours de Premium, une arme, une armure, des artefacts et des cosmétiques.