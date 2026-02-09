GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 en boîte et en dématérialisé

Contrairement aux rumeurs qui circulaient le mois dernier, GTA 6 ne sera pas disponible uniquement en version 100% dématérialisée au moment de sa sortie.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Contrairement aux rumeurs qui circulaient le mois dernier, GTA 6 ne sera pas disponible uniquement en version 100% dématérialisée au moment de sa sortie.

En effet, Strauss Zelnick, le PDG de Take Two Interactive, a démenti cette information lors d’une interview accordée à Variety.

D’après lui, GTA VI sera proposée à la fois en version dématérialisée et en version boîte le jour du lancement. Il a par ailleurs rappelé et confirmé que Grand Theft Auto 6 sortirait comme prévu le 19 novembre 2026.

Dans un premier temps, seules les plateformes PS5 et Xbox Series S et X bénéficieront de ce titre très attendu. Plus tard (voire beaucoup plus tard) GTA 6 sera aussi proposée sur PC et éventuellement sur Nintendo Switch 2. Pour ces deux plateformes il faudra par contre se montrer très patient.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20499 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.04.1172

Sebastien

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Google Chrome 144.0.7559.133

Opera One 127.0.5778.14

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

La saison 1 de la série Fallout est disponible…

Sebastien

Bon Plan : Rakuten vous offre 25€ de réduction ce dimanche

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Soldes : le disque dur WD RED Plus 12 To est de retour à 278€ ! (maj)

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.04.1172

Sebastien

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Google Chrome 144.0.7559.133

Opera One 127.0.5778.14

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

La saison 1 de la série Fallout est disponible…

Sebastien

Bon Plan : Rakuten vous offre 25€ de réduction ce dimanche

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Soldes : le disque dur WD RED Plus 12 To est de retour à 278€ ! (maj)