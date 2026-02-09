Contrairement aux rumeurs qui circulaient le mois dernier, GTA 6 ne sera pas disponible uniquement en version 100% dématérialisée au moment de sa sortie.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 en boîte et en dématérialisé

Contrairement aux rumeurs qui circulaient le mois dernier, GTA 6 ne sera pas disponible uniquement en version 100% dématérialisée au moment de sa sortie.

En effet, Strauss Zelnick, le PDG de Take Two Interactive, a démenti cette information lors d’une interview accordée à Variety.

D’après lui, GTA VI sera proposée à la fois en version dématérialisée et en version boîte le jour du lancement. Il a par ailleurs rappelé et confirmé que Grand Theft Auto 6 sortirait comme prévu le 19 novembre 2026.

Dans un premier temps, seules les plateformes PS5 et Xbox Series S et X bénéficieront de ce titre très attendu. Plus tard (voire beaucoup plus tard) GTA 6 sera aussi proposée sur PC et éventuellement sur Nintendo Switch 2. Pour ces deux plateformes il faudra par contre se montrer très patient.