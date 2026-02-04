Western Digital change de nom, prévoit des HDD 40 et 100 To

Western Digital change de nom et prévoit des disques durs de 40 et 100 To

Le fabricant Western Digital, spécialisé dans les produits de stockage annonce qu’il change de nom. Au revoir Western Digital ! Bonjour WD !

Disques durs
Le fabricant Western Digital, spécialisé dans les produits de stockage (disque dur, SSD, etc..) annonce qu’il change de nom. Au revoir Western Digital ! Bonjour WD ! Une dénomination plus courte et plus simple, qui était de toute façon déjà largement utilisée par bon nombre d’utilisateurs, mais qui est désormais officielle. Ca sera désormais le nouveau nom officiel de la marque.

WD a profité du WD Innovation Day 2026  pour dévoiler ses nouveaux projets.

Un disque dur de 40 To cette année

La marque prévoit de lancer prochainement un disque dur d’une capacité de 40 To. Le disque dur exploitera la technologie UltraSMR ePMR, il devrait être commercialisé dès cette année 2026. Pour l’instant, on ne connaît bien sûr pas encore son prix de vente, mais dans la conjoncture actuelle on peut s’attendre à des tarifs (très) élevés. A noter que des échantillons sont déjà en test chez plusieurs clients.

Des disques durs HAMR « plus gros » l’année prochaine

La firme prévoit aussi de sortir des disques durs HAMR de plus grande capacité. Les premiers exemplaires seront proposés au cours de l’année 2027. A terme WD devrait être en mesure d’offrir une capacité de stockage de 100 To à ses disques durs HAMR. Les disques durs HAMR de 100 To pourrait débarquer d’ici 2029.

Des disques durs avec une plus grande bande passante

WD a également une autre nouveauté dans sa besace : des disques durs équipés de la technologie High Bandwitch et de la technologie Dual Pivot. Ces modèles offriront une bande passante deux fois plus élevée que les disques durs traditionnels et des performances d’entrées/sorties deux fois plus élevées également. A terme WD prévoit même de multiplier la bande passante par huit d’ici 2030 en fonction de l’évolution de la technologie.

Cette nouvelle génération de disques durs sera principalement destinée aux serveurs qui nécessitent des charges de travail importante liée à l’utilisation de l’IA.

Des disques durs plus « écolo »

La société prévoit aussi de lancer des disques durs moins énergivores.  D’après WD, ces nouveaux disques durs pourraient consommer 20% d’énergie en moins par rapport aux HDD actuels. Les premiers modèles pourraient arriver en fin d’année prochaine.

