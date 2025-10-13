Guide pratique : Changer de NAS Synology et le booster

Mon vieux NAS Synology DS216 Play commençait à montrer des signes de faiblesse. J’ai donc décidé de le remplacer par un NAS flambant neuf. Mais lequel prendre ?

Depuis plusieurs années maintenant, je posséde un NAS Synology, le DS216play. J’ai acheté ce NAS lors d’une promotion que j’avais relayé sur Bhmag dans ce bon plan paru en 2017, à savoir : le DS216play + 2 disque durs Seagate Ironwolf 2 To pour 299€. A l’époque c’était un super prix pour un NAS avec deux baies de stockage et surtout avec les disques durs inclus.

Je sais que plusieurs lecteurs ont profité de cette promo. Moi même j’ai sauté sur cette offre. Durant huit ans, ce NAS m’a donné entière satisfaction. Certes, les disques durs de 2 To ont été changés par la suite par des modèles de plus grandes capacités (10 To puis 18 To) mais j’ai toujours été très content de cet achat. Et franchement pour moins de 300 balles c’est un investissement qui a été très rentable.

Avant toute chose, à quoi me sert ce NAS ?

Ce NAS me permet de sauvegarder mes fichiers de façon automatique. J’utilise pour cela le logiciel Drive Client de Synology qui synchronise automatiquement les données des différents PC de la maison (mes PC et celui de mon femme) et le NAS. Je sauvegarde aussi dessus les photos et vidéos des smartphones de la famille.

L’avantage c’est que tout ça est ensuite accessible par internet où que l’on soit. Ca permet de libérer de la place sur les téléphones et d’avoir tout accessible en ligne. Tous mes fichiers sont archivés et classés. Si je veux montrer à quelqu’un les photos de mes vacances 2022 ou les vidéos de mes travaux réalisés en 2018, pas de soucis ! Il me suffit d’utiliser l’app DS File sur mon iPhone pour que j’accède aussitôt à tous les fichiers stockés sur le NAS. Facile, pratique, très sympa !

Bref.. rien de sorcier là dedans. A vrai dire, j’ai une utilisation plutôt classique voire basique d’un NAS. En gros ça se résume à du backup pur et dur ! Rien d’extraordinaire là dedans. En parallèle j’ai également un disque dur externe WD Elements 18 To qui me permet de faire une sauvegarde du NAS. C’est une sécurité en plus en cas de panne du NAS ou de ransomware. C’est également couplé à un backup dans le cloud.

Le NAS me sert aussi à gérer la vidéo surveillance de la maison. C’est l’application Surveillance Station qui s’occupe de gérer les caméras et les enregistrements vidéo. L’avantage de cette app c’est qu’elle est très facile d’utilisation et très complète. Une fois que la vidéo surveillance est configurée, il n’y a plus rien à faire. C’est très « user friendly ».

Et donc, pourquoi changer de NAS ?

Bien qu’il fonctionne encore très bien, je me suis rendu compte qu’au fil du temps le DS216play commence à ramer. J’ai plutôt un usage modéré du NAS mais petit à petit l’accès aux données prend de plus en plus de temps, ça rame. C’est long à charger. Encore plus quand on essaye de se connecter à distance…. Le fait que l’appareil date de 2016 ne semble pas étranger à cette situation. J’ai comme l’impression qu’au fil des années le système d’exploitation DSM s’est alourdi et/ou encrassé. En 2025 j’ai donc décidé qu’il était temps de mettre un peu d’huile dans les rouages et d’en changer pour un modèle plus récent.

Par quoi remplacer ce bon vieux NAS ?

Pour remplacer mon DS216play, j’ai d’abord été tenté de changer de crèmerie. En effet, plusieurs marques concurrentes à Synology proposent maintenant des NAS bien mieux équipés et pour un tarif vachement plus abordable. Parmi elles : UGREEN qui proposent plusieurs modèles à des tarifs vraiment intéressants. J’ai d’ailleurs publié plusieurs bons plans à leurs sujets.

UGREEN ?

Pendant cet été, j’ai eu l’occasion d’utiliser un NAS UGREEN durant quelques jours. Et force est de constater que leur NAS 2 baies, le DXP2800, est vraiment très performant et beaucoup plus moderne que ce bon vieux DS216play. Ca ne fait aucun doute ! Et c’est normal car franchement les deux appareils ne jouent pas du tout dans la même catégorie. J’ai trouvé le DXP2800 très bien. Il est vraiment très véloce et bien équipé (processeur Intel N100, 8 Go de RAM extensible à 16 Go, port Ethernet 2,5 Gbps, etc..). Et en plus il n’est pas très cher puisqu’on le trouve régulièrement en promo à moins de 300€.

Par contre un truc qui me chagrine c’est que le système d’exploitation UGOS Pro semble encore très jeune. Sur le plan esthétique, il ressemble beaucoup à DSM, l’OS de Synology. Mais à l’usage je trouve que UGOS Pro est beaucoup moins complet et « user friendly » que DSM. Par ailleurs, il faut savoir qu’à l’heure actuelle UGREEN ne propose pas (encore) d’application native pour gérer la vidéo surveillance sur ses NAS. Et ce détail a eu beaucoup d’importance pour moi vu que j’ai besoin que le NAS prenne en charge toute ma vidéo surveillance. Dans ces conditions, vous comprendrez pourquoi je n’ai finalement pas opté pour un NAS UGREEN pour le moment. Cela dit, je ne suis pas fermé définitivement et c’est une solution que je pourrais très bien envisagé dans le futur quand UGOS Pro sera plus mûr, ou alors en temps que NAS secondaire pour faire un backup du premier, pourquoi pas…

SYNOLOGY ?

Du coup, étant plutôt content de mon NAS Synology depuis toutes ces années j’ai décidé de continuer l’aventure avec cette marque qui me donne entière satisfaction. Alors certes leur NAS ne sont pas des bêtes de course, loin de là, ils sont même carrément à la traîne technologiquement parlant comparés à ce que propose UGREEN (les NAS Synology utilisent encore des vieux CPU, ils embarquent peu de RAM et seuls les modèles 2025 sont enfin passés au port réseau 2,5 Gbps) mais le système d’exploitation DSM est quand même un cran au dessus de tout ce que propose la concurrence. Et c’est pour cette raison que j’ai décidé de (re)prendre un NAS Synology.

Par contre, je n’approuve pas du tout leur nouvelle stratégie commercial qui consiste à imposer à leurs clients l’usage exclusif de disques durs dûment certifiés sur leur gamme x25 et empêcher l’utulisation de disques tiers. Personnellement, étant donné que je suis équipé de disques durs Seagate IronWolf Pro 18 To et vu que je ne cautionne pas leur décision, j’ai décidé d’opter pour un NAS Synology mais pas un modèle 2025 mais un modèle 2024, qui n’a pas ces limitations techniques (MAJ : les limitations n’existent plus depuis la sortie de DSM 7.3)

Mon choix s’est donc porté sur le DS224+ qui offre de toute façon exactement les memes caractéristiques techniques que le DS225+ exception faite du port réseau 2,5 Gbps qui est manquant sur le DS224+ (mais on y reviendra).

C’est décidé ! je passe au DS224+ !

Au cours de cet été, j’ai donc pris un Synology DS224+ pour remplacer mon vieillissant DS216play. Et au niveau des performances et de la réactivité c’est franchement le jour et la nuit. Le DS224+ répond du tac au tac, c’est hyper fluide, y compris lorsque je me connecte sur le NAS depuis une application distante.

Et je pense avoir fait une bonne affaire puisque plutôt que d’acheter un DS224+ neuf qui vaut encore plus de 360€ sur Amazon.fr (ce qui est d’ailleurs franchement abusé sachant que le DS225+ s’affiche de son côté à 348€) j’ai préféré le prendre d’occasion. J’ai dégoté une annonce sur Leboncoin qui m’a permis d’avoir le DS224+ et 2 WD Red 4 To pour seulement 250€, ce qui est vraiment cool.

Du coup, j’ai permuté les disques durs : les deux WD Red 4 To ont pris place dans mon vieux DS216play qui me servira désormais de backup. Et mes deux IronWolf Pro 18 To ont été installés dans le DS224+. Aussitôt installés et configurés, les deux NAS ont immédiatement été opérationnels.

Un DS224+ certes, mais un DS224+ boosté !!!!

Vu les économies réalisées en achetant le NAS d’occasion, j’ai décidé de faire un peu de tuning sur le DS224+. Rassurez-vous ! Non je ne lui ai pas ajouté un aileron arrière, ni des jantes en alu et encore moins un éclairage RGB pour le transformer en boîte de nuit… En fait j’ai décidé de le booster en lui offrant beaucoup plus de mémoire vive et en lui greffant un port réseau RJ45 à 2,5 Gbps.

un DS224+ avec 18 Go de RAM (au lieu de 2 Go)

D’origine le DS224+ dispose de 2 Go de mémoire vive DDR4 (non ECC), mais il est possible d’upgrader cette mémoire en achant une barrette supplémentaire. En principe le DS224+ peut officiellement supporter un maximum de 6 Go de RAM en achetant une barrette officielle de 4 Go supplémentaire : Synology 4G-D4NESO-2666-4G (qui coûte la bagatelle de 109€).

Mais dans la pratique de nombreux utilisateurs sont parvenus à installer des barettes mémoire de plus grande capacité (8 ou 16 Go) provenant d’autres marques. Attention toutefois toutes les marques ne sont pas compatibles mais certaines références de chez Crucial fonctionnent correctement comme par exemple les Crucial CT8G4SFS8266 (8 Go) à 43€ et les Crucial CT16G4SFRA266 (16 Go) à 52€.

Personnellement j’ai opté pour une marque moins chère : Timetec 16 Go DDR4 2666MHz PC4-21300 Non ECC (dont le prix fluctue entre 32€ et 37€) et depuis le mois de juillet tout fonctionne comme un charme. La barrette SODIMM de 16 Go de DDR4 a été installée sans souci dans l’emplacement prévu à cet effet sur le NAS DS224+.

Le DS224+ dispose à présent de 18 Go de RAM (2 Go d’origine + 16 Go supplémentaire) et il a gagné encore plus en réactivité. Je vais maintenant pouvoir profiter pleinement de cette jolie quantité de mémoire en ouvrant mon NAS à d’autres fonctionnalités que je n’avais pas encore abordé sur mes NAS pour l’instant : Plex, Docker, etc..

un DS224+ avec port Ethernet 2,5 Gbps

Histoire de booster encore un peu le DS224+, j’ai décidé de l’équiper d’un port réseau à 2,5 Gbps. Par défaut, le DS224+ dispose de ports Ethernet à 1 Gbps mais pour lui donner un coup de jeune et profiter de débits plus élevés, je lui ai ajouté un adaptateur USB vers RJ45 à 2,5 Gbps.

Une fois encore ce n’est pas officiellement supporté par Synology et il faut utiliser un driver non officiel que l’on peut trouver sur cette page Github. Le driver prend en charge de nombreux modèles d’adaptateurs usb/rj45 pourvu qu’il soient équipés d’un contrôleur Realtek RTL8152, RTL8153, RTL8156, RTL8157 ou RTL8159.

L’un des adaptateurs usb / rj45 à 2,5 Gbps le plus plébiscité par les utilisateurs de NAS Synology est l’adaptateur UGREEN 2,5G que l’on trouve pour environ 30€ sur Amazon.fr. Il est équipé d’un contrôleur Realtek RTL8156BG et apparemment les retours sont très bons concernant ce matériel.

Personnnement j’ai dégoté un autre adaptateur, le LLANO 100/1000/2500 Mbps (RTL8156B) pour une dizaine d’euros sur Aliexpress. Il est équipé d’un contrôleur Realtek RTL8156B et fonctionne très bien sur mon NAS depuis plus de deux mois.

L’adaptateur LLANO dispose d’un port USB C mais il est fourni avec un mini adaptateur USB A / USB C histoire de pouvoir se brancher au DS224+ qui dispose pour sa part uniquement de ports USB A.

Une fois les drivrers installés, le port 2,5 Gbps est bien reconnu par DSM et par le NAS :

Grâce à son port RJ45 à 2,5 Gbps, le DS224+ est maintenant capable de supporter des traux de transferts plus élevés. Lors de la copie de fichiers sur le NAS, il n’est pas rare d’atteindre des débits compris entre 270 et 290 Mo/s, ce qui est toujours plus intéressant que les 100 Mo/s environ atteignables via un port Gigabit.

Désormais mes backups se transférent à vitesse grand V. La prochaine étape sera prnoablement de remplacer l’adaptateur USB vers RJ45 2,5 Gbps par un modèle 5 Gbps histoire d’augmenter encore les vitesses de transfert. Mais avant cela il va falloir investir un peu… et remplacer mon actuel switch 2,5 Gbps par un switch qui supporte, lui aussi, des débits plus élevés.

Dernière minute : A noter qu’au moment de publier ce guide que je prépare depuis plusieurs semaines, Synology vient de publier DSM 7.3. Et la bonne nouvelle c’est que Synology apporte dans DSM 7.3 le support des disques durs tiers à ses NAS 2025. Désormais, les possesseurs d’un NAS Synology 2025 fonctionnant sous DSM 7.3 peuvent utiliser les disques durs de leur choix et plus uniquement les disques durs certifiés du fabricant.