Synology profite de l’été pour dévoiler tranquillement une partie de sa gamme 2024, et cela débute avec deux nouveaux NAS pour commencer : le DS124 qui est un NAS avec une seule baie de stockage et le DS224+ qui offre deux baies.

Pour l’instant, les deux appareils n’ont pas encore été annoncés par Synology France mais ils sont déjà présents sur le site taïwanais du constructeur.

DiskStation DS124

Le DS124 est un NAS d’entrée de gamme qui offre une seule et unique baie de stockage. Il peut donc accueillir seulement un SSD ou un disque dur au format 2,5 ou 3,5 pouces. Le DS124 est équipé d’un processeur ARM quad core Realtek RTD1619B cadencé à 1,7 GHz et il embarque uniquement 1 Go de mémoire DDR4 non ECC. La RAM n’est pas extensible.

La connectique de l’appareil se résume à deux ports USB 3.0 situés à l’arrière et un port Ethernet 1 Gbps situé, lui aussi, à l’arrière du NAS. Pour l’instant, on ne sait pas quand le DS124 sera proposé en France ni à quel prix mais à priori il devrait coûter à peine plus cher que son prédécesseur (le DS118) qu’on trouve actuellement à 189€ sur LDLC.

DiskStation DS224+

Le DS224+ est mieux loti que le DS124 puisque ce NAS 2 baies est animé par un processeur quad core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (avec boost à 2,7 GHz). Le NAS embarque 2 Go de RAM DDR4 non ECC mais la capacité peut être étendue à 6 Go de RAM en cas de besoin en ajoutant une barette de mémoire vive supplémentaire (2 Go + 4 Go)

La connectique du DS224+ se compose de deux ports USB 3.0 et de deux ports Ethernet 1 Gbps (avec Link Agregation), tous situés à l’arrière du NAS. Le DS224+ succèdera au DS220+ qu’on trouve toujours à 369€ sur LDLC. Le prix du nouveau modèle devrait se situer dans la même fourchette tarifaire.