Silicon Motion SM2508 : un contrôleur PCIe 5.0 plus que prometteur

Le fabricant Silicon Motion a profité du Flash Memory Summit qui se déroule en ce moment à Santa Clara en Californie pour exposer son nouveau contrôleur Silicon Motion SM2508 à destination des SSD M.2. PCI Express 5.0. C’est un contrôleur de SSD qui se veut plutôt économe en énergie puisqu’il ne consomme que 3,5W (comme c’est généralement le cas des contrôleurs de SSD PCIe 4.0).

Le SM2508 s’annonce moins énergivore que le Phison E26 qui équipe la majorité des SSD M.2. PCIe 5.0 du marché, tels que le Corsair MP700, le Crucial T700, le Galax HOF Exteme 50S, le ADATA Legend 970, et bien d’autres…

A priori les SSD équipés de ce nouveau contrôleur chaufferont moins et un dissipateur thermique passif devrait suffire, là où un dissipateur actif (avec ventilateur intégré) est requis sur le Phison E26 pour éviter les phénomènes de Throttling.

Mais ce n’est pas tout puisque le SM2508 offre aussi l’avantage d’être également plus performant que son concurrent direct : Silicon Motion promet des taux de transferts de 14.000 Mo/s en lecture comme en écriture, et jusqu’à 2.500.000 iOPS en lecture 4K et 2.400.000 iOPS en écriture 4K.

Le contrôleur Silicon Motion SM2508 arrivera en fin d’année 2023 voire en début d’année 2024. Des constructeurs tels que ADATA ont d’ores et déjà prévu de sortir des SSD M.2. PCIe 5.0 équipés de ce nouveau contrôleur. On avait déjà pu apercevoiur le SSD ADATA XPG lors du CES 2023 en janvier et le ADATA Project NeoStorm durant le Computex 2023 en juin dernier.