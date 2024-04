Des contrôleurs de SSD PCI Express 5.0 chez Maxio Technology

Afin de concurrencer Phison et son contrôleur PS5026-E26 Max14um, le fabricant de contrôleur Maxio vient de dévoiler pas moins de trois contrôleurs de SSD : le MAP1802, le MAP1803 et le MAP1806.

Ce sont tous les trois des contrôleurs de SSD qui exploitent une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe . Ils se différencient par les débits proposés, le nombre d’opérations par seconde supportées et le public visé. Les deux premiers sont destinés au grand public tandis que le dernier s’adresse essentiellement aux entreprises.

Maxio MAP1802

Le contrôleur Maxio MAP1802 mesure 9 x 13 mm. Il comprend 4 canaux avec 8 CE. Il supporte jusqu’à 4.800 MT/s. D’après le fabricant, ce contrôleur permet aux SSD M.2. PCIe 5.0qui en sont équipés d’atteindre des débits de 14.800 Mo/s en lecture et 14.400 Mo/s en écriture. Au niveau des iOPS, Maxio promet jusqu’a 3.400K IOPS en lecture et 3.500K IOPS en écriture. A noter que le capacité des SSD équipés de ce contrôleur peut atteindre jusqu’à 8 To de stockage.

Maxio MAP1806

De son côté, le MAP1806 a une taille de 11 x 14,5 mm. La puce se compose de 8 canaux avec 4 CE. Il supporte jusqu’à 3.600 MT/s. En terme de performances, Maxio promet des taux de transferts de 14.500 Mo/s en lecture et de 14.000 Mo/s en écriture. Les IOPS en lecture/écriture sont évaluées à 3.500K et la capacité maximale peut atteindre 16 To.

Maxio MAP1803

Last but not least, le Maxio MAP1803 est un contrôleur de SSD destiné principalement au monde de l’entreprise. Cela s’explique notamment par la capacité de stockage très importante que peuvent offrir les SSD équipés de contrôleur : 64 To rien que ça !!!

Mis à part ça, le contrôleur MAP1803 est plus imposant que ses prédécesseurs puisqu’il mesure 23 x 23 mm. Et contrairement aux modèles précédents, il offre la particularité d’être livré avec un dissipateur thermique en aluminium afin d’être refroidi plus efficacement.

Le contrôleur dispose de 16 canaux avec 8 CE et il supporte jusqu’à 3.200 MT/s. Le MAP1803 offre des débits pouvant atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 13.500 Mo/s en écriture, tandis que les IOPS sont de 3.500K en lecture et de seulement 450K en écriture.

Au fina, reste à voir quand ces nouveaux contrôleurs de SSD PCIe 5.0 eront commercialisés et s’ils arriveront un jour (ou non) sur le continent européen…