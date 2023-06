Galax HOF Extreme 50S : un SSD PCIe 5.0 avec des débits de 12,4 Go/s

Le nouveau SSD M.2. NVMe PCIe 5.0 de Galax, le HOF Extreme 50S, est une version améliorée du modèle précédent. Il repose toujours sur un contrôleur Phison E26 par contre il embarque de la mémoire NAND Flash plus performante,

En avril dernier, Galax a déjà lancé un premier SSD PCIe 5.0 qui porte le nom de HOF Extreme 50. Aujourd’hui, le constructeur revient sur les devants de la scène avec un nouveau SSD PCI Express 5.0 bossté aux hormones : le HOF Extreme 50S.

Le nouveau SSD M.2. NVMe PCIe 5.0 de Galax, le HOF Extreme 50S, est une version améliorée du modèle précédent. Il repose toujours sur un contrôleur Phison E26 par contre il embarque de la mémoire NAND Flash plus performante, ce qui lui permet d’atteindre des taux de transferts de 12,4 Go/s en lecture et 11,8 Go/s en écriture et jusqu’à 1.500K iOPS en lecture/écriture 4K.

Dans un premier temps, le HOF Extreme 50S sera disponible en une seule et unique capacité de stockage de 2 To mais le fabricant promet déjà qu’une version 4 To arrivera par la suite…

Pour l’instant, on ne connaît pas les tarifs.