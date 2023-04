Galax lance un SSD PCIe 5.0 : le HOF Extreme 50

Le fabricant Galax présente un SSD au format M.2. NVMe qui porte le nom de HOF Extreme 50. Ce nouveau SSD exploite une interface PCI Express 5.0 compatible NVMe 2.0 et il embarque un contrôleur Phison E26 couplé à de la mémoire NAND Flash 3D TLC en 232 couches.

Ce nouveau joujou se démarque de la plupart des SSD actuels par la présence d’un gros dissipateur au milieu duquel on trouve en plus un ventilateur afin d’évacuer encore mieux la chaleur. Ce type de dispositif n’est pas franchement commun. On l’a par contre déjà aperçu sur d’autres SSD dévoilés récemment comme par exemple les SSD CFG Gaming PG5NFZ et Corsair MP700.

Le HOF Extreme 50 est proposé en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Il peut atteindre des débits de 10 Go/s en lecture et de 9,5 Go/s en écriture, et jusqu’à 1.500K et 1.250K iOPS en lecture / écriture 4K.

Voilà le détail pour chaque modèle :