Bon Plan : la console Sony PS5 + God of War Ragnarok à 469,99€

Comme on l’a vu dans cette news récente, la situation de la PS5 s’est largement améliorée. La console est maintenant disponible un peut partout. De nombreuses boutiques physiques et en ligne ont désormais des consoles Playstation 5 en stock.

Il est maintenant beaucoup plus facile de se procurer la dernière console de Sony. Et mieux encore : on a même droit à des petites promotions bien sympathiques. En effet, le bundle Sony PS5 + God of War Ragnarok s’affiche désormais à 469,99€ pour la version digitale de la console tandis que la version standard se trouve à 569,99€.

Si jamais le jeu God of War Ragnarok ne vous intéresse pas sachez que la console est également dispo un peu partout en version « nue » c’est à dire sans aucun jeu. Mais vu la faible différence de prix entre les deux (20€ seulement) il n’est pas certain que la deuxième option soit actuellement la plus intéressante.

