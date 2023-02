Le tout premier SSD M.2. PCIe 5.0 est en vente au Japon

Direction aujourd’hui le Pays Du Soleil Levant pour découvrir le tout premier SSD M.2. PCI Express 5.0 au monde à être disponible à la vente. Ce SSD de dernière génération n’est pas un modèle de grande marque puisqu’on a affaire à un SSD du fabricant CFD Gaming qui est principalement connu au Japon mais totalement inconnu dans nos contrées.

On a déjà eu l’occasion de parler de ce SSD qui porte la référence PG5NFZ sur Bhmag en octobre dernier. Rappelons donc que c’est un SSD M.2. qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC d’origine Micron et un contrôleur Phison E26.

Comme on peut le voir sur les photos, le SSD est équipé d’un imposant dissipateur thermique qui n’est certes pas très discret mais qui devrait aider énormément à refroidir les puces de NAND Flash et le contrôleur. D’autant plus qu’un ventilateur est placé au centré du dissipateur pour évacuer l’air chaud vers l’extérieur. Un procédé utilisé également sur le Corsair MP700.

Le SSD PCIe 5.0 de CFD Gaming est annoncé avec des taux de transferts pouvant atteindre 10.000 Mo/s en lecture et 9.500 Mo/s en écriture, le tout avec jusqu’aà 1.500K et 1.250K iOPS en lexcture / écriture 4K.

A noter que le SSD est décliné en trois capactiés de stockage : 1 To, 2 To et 4 To.

Voilà le détail des trois modèles :

PG5NFZ 1 To : 9,5 Go/s en lecture, 8,5 Go/s en écriture (1300K/1100K iOPS)

9,5 Go/s en lecture, 8,5 Go/s en écriture (1300K/1100K iOPS) PG5NFZ 2 To : 10 Go/s en lecture, 9,5 Go/s en écriture (1500K/1250K iOPS)

10 Go/s en lecture, 9,5 Go/s en écriture (1500K/1250K iOPS) PG5NFZ 4 To : 10 Go/s en lecture, 9,5 Go/s en écriture (1500K/1250K iOPS)

Le SSD a été aperçu récemment sur Kakaku aux tarifs respectifs de 57.420 yens, 114.840 yens et 229.680 yens.

Cela correspond en euros à respectivement 404€ HT pour le modèle 1 To, 809€ HT pour le modèle 2 To et pas moins de 1.618€ HT pour la version 4 To.

Des tarifs qui paraissent au premier abord relativement élevés qmais ui restent tout de même compréhensibles étant donné la jeunesse du produit. Nul doute que lorsque les SSD PCIe 5.0 se seront généralisés les prix auront tendance à être revus à la baisse comme c’est actuellement le cas des SSD PCIe 3.0 et PCIe 4.0 qui sont de plus en plus abordables.