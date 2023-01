Le SSD PCIe 5.0 Corsair MP700 est en approche…

Le SSD Corsair MP700 dont on avait déjà parlé en août 2022 fait à nouveau parler de lui.

Le SSD Corsair MP700 dont on avait déjà parlé en août 2022 fait à nouveau parler de lui. Pour rappel, ce SSD est un modèle de dernière génération qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0.

Pour le moment, on ne sait pas de quel contrôleur est équipé le Corsair MP700. Néanmoins tout porte à croire qu’il pourrait s’agir d’un contrôleur Phison E26 comme c’est déjà le cas sur de nombreux SSD PCIe 5.0 concurrents.

Mis à part ça, on apprend aujourd’hui que le MP700 embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et qu’il est capable d’atteindre des taux de transferts de 10.000 Mo/s en lecture et 9.500 Mo/s en écriture.

Et comme on peut le voir sur la photo, le MP700 est muni d’un énorme dissipateur thermique pour refroidir les puces de NAND Flash et le contrôleur.