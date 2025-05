Crucial lance le T710 : un SSD M.2. PCIe 5.0 ultra performant

Présenté au Computex, le nouveau SSD Crucial T710 est le digne successeur des T700 et T705 de Crucial. Tout comme les deux modèles précédents, le T710 exploite une interface PCI Express 5.0 4x. Par contre il bénéficie non pas d’un contrôleur Phison mais d’un contrôleur conçu par Silicon Motion, le SM2508.

Le Crucial T710 est un SSD M.2. au format 2280. Il décliné en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Il existe également en deux variantes : avec ou sans dissipateur thermique.

En terme de performances, le T710 offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 14.900 Mo/s en lecture et jusqu’à 13.800 Mo/s en écriture, tandis que le nombre d’iOPS atteint 2,2 millions en lecture et de 2,3 millions en écriture.

Le T710 se veut plus performant que ces prédécesseurs tant en terme de débits qu’en terme d’endurance puisque le nouveau venu offre une endurance de 2.400 TBW. Il est en outre optimisé pour tirer partie de la technologie Microsoft DirectSroage. Il devrait donc intéresser les gamers adeptes de performances.

Le Crucial T710 sera commercialisé au cours du mois de juillet 2025. Pour l’instant, on ne connaît pas encore son prix de vente. On sait simplement qu’il sera couvert par une garantie constructeur de cinq ans.