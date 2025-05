French Days : Microsoft Office 2021 et Windows 11 dès 10€

Microsoft Office est une suite d’outils éprouvée et largement appréciée pour gérer vos communications (e-mails, création de contenu (documents écrits et feuilles de calcul), et suivre vos projets. Si vous cherchez à économiser sur une version fiable de cette suite logicielle, pensez à cette offre à durée limitée proposée par Godeal24 durant les French Days 2025.

La nouvelle édition des French Days se déroulent en ce moment jusqu’au 6 mai 2025. Ils permettent aux consommateurs de profiter d’offres à ne pas manquer. Microsoft Office Professionnel 2021 est disponible au prix de 35,24€ (au lieu de 249€) pour une durée limitée dans le cadre d’une offre exclusive. À l’achat de cette licence à vie, vous bénéficiez d’applications populaires telles que Word pour le traitement de texte avancé et Excel pour la gestion détaillée des données. Elle permet aux utilisateurs de créer des présentations PowerPoint attrayantes, de gérer des feuilles de calcul Excel et de coordonner facilement leurs e-mails et leurs plannings avec Outlook.

Durant cette période promotionnelle, MS Office Professionnel 2016 est également proposé au prix le plus bas de l’année : seulement 15,29€ pour une utilisation à vie, ce qui est idéal pour les petits budgets. Installez une version éprouvée de Microsoft Office sur votre ordinateur.

Procurez-vous Microsoft Office à partir de 15€

Vous pouvez également mettre à niveau votre PC vers le système d’exploitation Microsoft le plus récent et le plus avancé : Windows 11 Professionnel pour seulement 13,25€ sur Godeal24 (au lieu de 199€). Vous serez plus productif grâce aux nouveaux outils de productivité et à l’assistant IA, Windows Copilot. Copilot, c’est comme avoir ChatGPT intégré directement dans votre PC. Il peut répondre à des questions, générer des images, résumer des pages Web, modifier les paramètres système, écrire du code de site Web, et bien plus encore. Windows 11 Pro donne également à votre PC une toute nouvelle apparence, une sécurité renforcée, et c’est un incontournable pour les entreprises et les utilisateurs expérimentés.

Mettez à jour votre PC avec la dernière version de Windows dès 10€

Procurez-vous des bundles économiques avec 62% de remise grâce au code promo GG62

Obtenez jusqu’à 50% de réduction sur d’autres Windows et Office avec le code promo GG50

Encore plus d’outils PC à de super prix !

Godeal24 est partenaire de Bhmag depuis de nombreuses années. C’est un site fiable qui dispose d’une excellente note de 98% sur TrustPilot. Grâce à lui, vous pouvez faire de super économies lors de l’achat de vos licences logicielles. Il permet d’acquérir à prix discount des licences de Windows et de Microsoft Office.

Non seulement les tarifs sont attractifs mais en plus la livraison est gratuite et rapide puisque les licences sont envoyées directement par mail dès vous passez commande sur Godeal24. A noter qu’en cas de soucis, le support technique est disponible H24 pour répondre à toutes vos questions, vous pouvez contacter Godeal24 à cette adresse en cas de besoins : service@godeal24.com