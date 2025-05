Crucial X10 : un SSD portable qui atteint 2.100 Mo/s

Crucial a présenté lors du Computex un nouveau SSD portable : le X10. Cette nouvelle référence permet au fabricant d’étoffer sa gamme de disques portables déjà composée de plusieurs modèles qui disposent d’un design assez similaire : le X9, le X9 Pro et le X10 Pro.

De forme réctangulaire, le X10 mesure 65 x 50 mm de côté pour 10 mm d’épaisseur et pèse 32 grammes. Le SSD est animé par un contrôleur Silicon Motion SM2322 et il embarque de la mémoire G9 d’origine Micron. Le X10 est conforme IP65, il est résistant à l’eau et à la poussière et peut survivre à une chute jusqu’à trois mètres.

Tout comme le X10 Pro, le X10 « classique » profite d’un port USB Type C à la norme USB 3.2 Gen2x2 qui offre une bande passante de 20 Gbps. D’après le fabricant, on peut espérer atteindre des débits de 2.100 Mo/s avec ce nouveau modèle.

Le X10 se démarque des autres SSD portables de Crucial par son coloris bleuté mais aussi par le nombre de capacités de stockage proposé. En effet, le Crucial X10 existe en six déclinaisons : 1 To, 2 To, 4 To, 6 To et 8 To. C’est (très) probableemnt la première fois qu’un fabricant propose un SSD de 6 To.

Le Crucial X10 est disponible dès maintenant dans le commerce. On peut en effet le dégoter sur Amazon.fr où il est référencé à 139,99€ en version 1 To, 199,99€ en version 2 To, 329,99€ en version 4 To, 419,99€ en version 6 To et enfin 599,99€ en version 8 To.