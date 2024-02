Le SSD Crucial T705 est en approche et il dépote...

Aujourd’hui, on apprend que le constructeur s’apprête à lancer un second modèle : le T705, toujours en PCI Express 5.0, mais cette fois la barre est encore plus haute en terme de performances.

Depuis plusieurs mois maintenant, le fabricant Crucial commercialise son premier SSD M.2. NVMe PCIe 5.0 : le T700. Aujourd’hui, on apprend que le constructeur s’apprête à lancer un second modèle : le T705, toujours en PCI Express 5.0, mais cette fois la barre est encore plus haute en terme de performances.

En effet, le T705 est une version boostée du T700. Les débits max du T705 passent à 14.500 Mo/s en lecture et 12.700 Mo/s en écriture (contre respectivement 12.000 Mo/s et 11.000 Mo/s pour le Crucial T700.

Pour atteindre de tels débits, le Crucial T705 s’appuie sur une interface PCI Express 5.0 4x, sur de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches d’origine Micron et sur un contrôleur Phison E26 boostée, très certainement le Phison PS5026-E26 Max14um que l’on trouve dans les derniers SSD Sabrent Rocket 5.

Proposé en trois capacités de stockage (1 To, 2 To et 4 To) le Crucial T705 offre les taux de transferts suivants :

Crucial T705 1 To : 13.600 Mo/s en lecture, 10.200 Mo/s en écriture (1400K/1750K iOPs)

13.600 Mo/s en lecture, 10.200 Mo/s en écriture (1400K/1750K iOPs) Crucial T705 2 To : 14.500 Mo/s en lecture, 12.700 Mo/s en écriture (1550K/1800K iOPs)

14.500 Mo/s en lecture, 12.700 Mo/s en écriture (1550K/1800K iOPs) Crucial T705 4 To : 14.100 Mo/s en lecture, 12.400 Mo/s en écriture (1500K/1800K iOPs)

D’après les leaks de Momomo_us sur Twitter, le T705 sera disponible en deux variantes : il y aura une version classique dont le dissipateur thermique sera de couleur noire et une édition limitée dont le dissipateur sera de couleur blanche.

Pour l’instant, toutes ces informations ne sont pas encore officielles. Cette actualité sera mise à jour le moment venu dès qu’on aura plus d’informations à se mettre sous la dent de la part de Crucial himself.

Concernant le prix de vente de ces petits bolides, il faudra s’attendre à des tarifs assez élevés étant donné que les T700 actuels se monnayent de 196€ à 634€ en fonction de leur capacité de stockage et s’ils disposent (ou non) d’un dissipateur thermique.