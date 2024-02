Mozilla Firefox 123.0 est disponible en téléchargement

Vous rencontrez des problèmes avec un site Web sur Firefox, mais le site semble fonctionner comme prévu sur un autre navigateur ? Vous pouvez désormais nous le faire savoir via l’outil de rapport de compatibilité Web ! En signalant un problème de compatibilité Web, vous nous aidez directement à détecter, cibler et réparer les sites les plus touchés pour rendre votre expérience de navigation sur Firefox plus fluide.