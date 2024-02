Gigabyte Gen4 4000E : un nouveau SSD M.2. d’entrée de gamme

Gigabyte propose un nouveau SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme. Celui-ci porte le nom de Gen4 4000E. C’est un SSD M.2. 2280 qui dispose d’une interface PCI Express 4.0x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

La gamme 4000E se compose de trois capacités de stockage : 250 Go, 500 Go et 1 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

Gigabyte 4000E 250 Go : 3.500 Mo/s en lecture, 1.800 Mo/s en écriture

3.500 Mo/s en lecture, 1.800 Mo/s en écriture Gigabyte 4000E 500 Go : 3.600 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture

3.600 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture Gigabyte 4000E 1 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.900 Mo/s en écriture

Annoncée avec une garantie de trois ans et un MTBF de 1,5 millions d’heures, cette nouvelle série de SSD PCi 4.0 revendique une endurance de 150 TBW (pour le modèle 250 Go), 300 TBW (pour la version 500 Go) et 320 TBW (1 To).