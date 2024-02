Un adaptateur pour connecter facilement les SSD M.2. NVMe

Le fabricant japonais Timely annonce la sortie d’un adaptateur usb plutôt pratique. L’adaptateur porte le nom de UD-M2IN. Il permet de connecter facilement et rapidement un SSD au format M.2. NVMe à n’importe quel ordinateur. Pour se faire, il suffit de connecter le SSD à l’adaptateur puis de brancher l’accessoire à un port USB pour qu’aussitôt celui-ci soit opérationnel.

L’UD-M2IN dispose d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2. Cela signifie qu’il peut atteindre des débits de 1.000 Mo/s grâce à son interface USB 10 Gbps.

L’adaptateur mesure 39 x 60 x 13 mm et pèse 56 grammes. Sa coque est en aluminium. Il sera commercialisé prochainement au Japon et un peu plus tard en Europe. Son prix de vente n’est pas connu pour l’instant, mais on aura sûrement l’occasion d’en reparler ultérieurement.