LEXAR dévoile un nouveau SSD M.2. PCIe 4.0 : le NQ780 !

Après le SSD PCIe 5.0 NM1090 Pro très performant lancé il y a quelques jours, le fabricant LEXAR dévoile à présent le NQ780. Il s’agit cette fois d’un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x.

Le LEXAR NQ780 existe en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

LEXAR NQ780 1 To : 6.500 Mo/s en lecture, 2.500 Mo/s en écriture

6.500 Mo/s en lecture, 2.500 Mo/s en écriture LEXAR NQ780 2 To : 7.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture

7.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture LEXAR NQ780 4 To : 7.000 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture

Les NQ780 de 1, 2 et 4 To offrent respectivement une endurance de 600 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW. Garantis cinq ans, ils offret un MTBF de 1,5 millions d’heures.

Les NQ780 de 1 To, 2 To et 4 To sont annoncés aux tarifs de 79,99 dollars, 149,99 dollars et 289,99 dollars. Ils seront disponibles prochainement en Europe.