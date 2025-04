Pendant une semaine, le jeu Chuchel est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’aventure assez rigolo et sympa. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page jusqu’au 1er mai 2025.

Pendant une semaine, le jeu Chuchel est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’aventure assez rigolo et très sympa. La bonne nouvelle c’est que vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page jusqu’au 1er mai 2025.

Synopsis :

CHUCHEL est un jeu d’aventure comique par les créateurs de Machinarium, Botanicula et Samorost. Rejoignez Chuchel le héros poilu et son rival Kekel dans une quête qui les confrontera à de nombreux défis et autres énigmes!