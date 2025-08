Chaque semaine l’Epic Games Store offre un (ou plusieurs) jeu(x) et cette semaine n’échappe pas à la règle puisque deux jeux sont gratuits sur la célèbre plateforme de jeux.

Les jeux Keylocker et Pilgrims sont offerts sur l’Epic Games Store

Chaque semaine l’Epic Games Store offre un (ou plusieurs) jeu(x) et cette semaine n’échappe pas à la règle puisque deux jeux sont gratuits sur la célèbre plateforme de jeux. Il s’agit des titres Keylocker et Pilgrims que vous pouvez télécharger respectivement ici et là.

Keylocker

Keylocker est un JRPG cyberpunk rythmé au tour par tour. Incarnez le chanteur et compositeur B0B0. Stimulez vos mouvements grâce à la puissance électrique de la musique sur cette planète impitoyable en exécutant vos mouvements en temps réel comme dans un jeu de rythme ! Choisissez une classe unique, affrontez les autorités, percez les secrets de Saturne, participez aux concerts de vos propres groupes et piratez le réseau pour mettre fin à ce système corrompu, pour le meilleur et pour le pire.

Pilgrims

Pilgrims est un jeu d’aventure joyeux créé par l’équipe de Machinarium et Samorost. Explorez l’univers à la recherche de nouveaux amis, riez avec vos compagnons de voyage et aidez-les à terminer leurs historiettes de la façon que vous préférez.