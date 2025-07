En ce moment, sur l’Epic Games Store il est possible de télécharger gratuitement le jeu Legion TD2. Le titre est offert jusqu’au jeudi 31 juillet à 17 heures.

En ce moment, sur l’Epic Games Store il est possible de télécharger gratuitement le jeu Legion TD2. Le titre est offert jusqu’au jeudi 31 juillet à 17 heures. Vous pouvez le récupérer ici si le coeur vous en dit.

Synopsis :

Un jeu de tower defense multijoueur et solo rejouable à l’infini. Défendez-vous contre des vagues d’ennemis et détruisez leur roi avant qu’il ne détruise le vôtre. Legion TD 2 est un jeu unique mêlant tactique, travail d’équipe et prédiction. Jouez en groupe de 1 à 8 joueurs.

Trailer du jeu :