LEXAR présente un SSD PCIe 5.0 plus véloce : le NM1090 Pro

LEXAR annonce la sortie d’un nouveau SSD M.2. équipé d’une interface PCI Express 5.0 : le NM1090 Pro. Celui-ci succède au NM1090 lancé en août 2024 par le fabricant. La version Pro se veut plus performante que le modèle précédent : le NM1090 Pro peut désormais atteindre des taux de transferts de 14.000 Mo/s en lecture et de 13.000 Mo/s en écriture. (contre 12.000 et 13.000 auparavant).

Le NM1090 Pro est doté d’une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches et il tire partie d’un contrôleur gravé en 6 nm dont l’origine n’est pas précisémais le fabricant indique qu’il est plus économe en énergie et qu’il dégage moins de chaleur

A noter que le SSD embarque également de la mémoire cache, on trouve 2 Go de cache sur le modèle 1 To, 2 Go de cache sur le moèlde 2 To et 4 Go de cache sur le modèle 4 To.

Voilà les débits proposés par chaque variante :

NM1090 Pro 1 To : 14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (1650K/1800K iOPS)

14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (1650K/1800K iOPS) NM1090 Pro 1 To : 14.000 Mo/s en lecture, 13.000 Mo/s en écriture (2100K/1800K iOPS)

14.000 Mo/s en lecture, 13.000 Mo/s en écriture (2100K/1800K iOPS) NM1090 Pro 1 To : 14.000 Mo/s en lecture et de 13.000 Mo/s en écriture (2100K/1700K iOPS)

Le NM1090 Pro est disponible dès maintenant dans le commerce. Les versions 1, 2 et 4 To coûtent respectivement 169,99€ et 259,99€ et 499,99€ sur Amazon.fr. Le tarif du modèle 4 To n’est pas connu pour le moment.