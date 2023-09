LEXAR officialise son tout premier SSD M.2. NVMe à être équipé d’une interface PCI Express 5.0. Le stockage porte le nom de NM1090. On avait déjà parlé de lui cet été dans cette actualité. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui dispose d’une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches et il exploite (comme une grande partie des SSD PCIe 5.0) un contrôleur Phison E26.

Le LEXAR NM1090 existe en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Le modèle 1 To embarque 1 Go de mémoire DDR4, le modèle 2 To embarque 2 Go de mémoire DDR4 et la version 4 To dispose de 4 Go de mémoire DDR4.

En terme de performances, le fabricant annonce que son joujou peut être atteindre des débits de 12.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 11.000 Mo/s en écriture.

Pour refroidir un tel bolide, le constructeur n’a pas lésiné sur les moyens puisque le NM1090 est équipé d’un dissipateur thermique actif. Au centre du dissipateur on trouve en effet un ventilateur dont la mission d’évacuer l’air chaud produite par la NAND Flash et le contrôleur.

Ce type de refroidissement n’est pas nouveau. On a déjà aperçu des dispositifs similaires chez la concurrence, notamment chez ADATA et Corsair. Le but est d’abaisser au maximum la chaleur dégagée par les puces et ainsi éviter les problèmes de throttling dont ont été victimes les premiers SSD PCIe 5.0. mis sur le marché et qui étaient dépourvus à l’origine d’un dissipateur thermique efficace.