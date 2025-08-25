Chez SK Hynix la production de NAND Flash QLC à 321 couches est lancée

Chez SK Hynix, un nouveau record vient d’être atteint ! Le fabricant est en effet parvenu à développer de la mémoire NAND Flash QLC de 2 To à 321 couches.

Ces dernières années, la mémoire NAND Flash est en évolution constante… Les fabricants font d’énormes progrès dans ce domaine et parviennent à empiler de plus en plus de couches de mémoire afin d’augmenter la capacité de stockage des unités de stockage et notamment des SSD.

Chez SK Hynix, un nouveau record vient d’être atteint ! Le fabricant est en effet parvenu à développer de la mémoire NAND Flash QLC de 2 To à 321 couches. Et la fabrication en masse de celle-ci à commencer.

Contrairement à la présentation qui avait été faite en 2023 lors du Flash Memory Summit, il ne s’agit pas cette fois d’un prototype mais d’une véritable mise en production. Et la société espère bien inonder le marché dès le premier semestre 2026.

« Afin d’optimiser la compétitivité économique de son nouveau produit, SK hynix a développé un dispositif de 2 To offrant une capacité deux fois supérieure à celle des solutions existantes. Pour pallier la dégradation potentielle des performances de la NAND grande capacité, l’entreprise a augmenté le nombre de plans (unités opérationnelles indépendantes au sein d’une puce) de 4 à 6. Cela permet un traitement parallèle plus important et améliore considérablement les performances de lecture simultanée. Par conséquent, la NAND QLC 321 couches offre à la fois une capacité supérieure et des performances améliorées par rapport aux produits QLC précédents. La vitesse de transfert de données a doublé, les performances d’écriture ont augmenté jusqu’à 56 % et les performances de lecture ont progressé de 18 %. De plus, l’efficacité énergétique en écriture a augmenté de plus de 23 %, renforçant la compétitivité dans les centres de données IA où une faible consommation d’énergie est essentielle. »

D’après SK Hynix, l’arrivée de cette nouvelle génération de NAND Flash devrait être profitable aussi bien en terme de performances qu’en terme d’efficacité énergétique. En effet, le fabricant annonce des débits en écriture en hausse de 56% et des débits en lecture en augmentation de 18%. L’efficacité énergétique serait également améliorée (+23%).

A priori, les SSD pour PC pourraient être les premiers à bénéficier de cette nouvelle technologie. Ensuite, SK Hynix devrait viser les entreprises et les datacenters avec ses eSSD avant de s’étendre à la mémoire UFS pour smartphones et autres appareils high tech.