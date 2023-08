De la NAND Flash à 321 couches chez SK Hynix

Lors du Flash Memory Summit qui se tient en ce moment en Californie, la firme SK Hynix a présenté les premiers exemplaires de mémoire NAND Flash à 321 couches.

A noter que pour le fabricant sa nouvelle NAND est de la « NAND 4D » ce qui est plus un terme marketing qu’autre chose… Dans les faits et pour être plus terre à terre il s’agit de NAND TLC (Triple Level Cell) comme on en trouve sur de nombreux SSD dans le commerce mais celle-ci offre la particularité d’être en 321 couches. D’après SK Hynix une telle NAND offrirait une amélioration de la productivité de près 59% et permettrait de réduire les coûts de fabrication.

La production de masse de cette nouvelle NAND Flash à 321 couches n’est pas prévue pour tout de suite puisqu’elle devrait être lancée au début de l’année 2025.

Les pemiers SSD à profiter de cette nouvelle NAND à 321 couches seront des SSD M.2. PCIe 5.0 mais le constructeur prévoit d’ores et déjà de s’intéresser au PCie 6.0 et à l’UFS 5.0