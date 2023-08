Bon Plan : SSD Samsung 870 QVO 1, 2, 4, 8 To à prix déglingo

Je viens de mettre à jour notre guide d’achats des SSD les plus abordables, et j’ai pu remarqué que l’ensemble des SSD Samsung 870 QVO étaient affichés à de super tarifs.

Bon Plan : les SSD Samsung 870 QVO de 1, 2, 4 et 8 To à prix déglingo !

Je viens de mettre à jour notre guide d’achats des SSD les plus abordables, et j’ai pu remarqué que l’ensemble des SSD Samsung 870 QVO étaient affichés à de super tarifs. En efet, les Samsung 870 QVO de 1 To, 2 To, 4 To et 8 To sont dispo à respectivement 49,99€, 96,55€, 191,44€ et 384,46€ sur Amazon.fr.

Pour information, les 870 QVO sont des SSD au format 2,5 pouces. Ils sont équipés d’une interface SATA III et ils embarquent de la mémoire NAND Flash QLC. En terme de performances, ils proposent des débits de 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture et jusqu’à 98K / 88K IOPS en lecture / écriture 4K.

Encore moins cher ?

A noter qu’il est même possible d’obtenir les Samsung 870 QVO de 4 To et 8 To encore moins chers en passant par Amazon.de (la version allemande d’Amazon) qui propose ces modèles à respectivement 185,80€ et 368,04€.