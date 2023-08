Nintendo Switch 2 : et si on faisait le point sur les rumeurs ?

Si les rumeurs vont bon train depuis plusieurs années à propos d’une hypothétique Nintendo Switch Pro qui a toujours été démentie par Nintendo, ces derniers temps la donne a changé et les rumeurs font plutôt état d’une possible Nintendo Switch 2. Pour le moment, ce ne sont encore que de simples rumeurs mais un faisceau d’indices semble confirmer l’arrivée d’une Nintendo Switch 2 pour le deuxième trimestre 2024. Il faut dire que, sortie en 2017, la dernière console de Nintendo commence à prendre de l’âge et à faire pâle figure comparée aux Xbox Series S/X et à la Playstation 5 bien plus puissantes.

Apparemment, si on en croit les bruits de couloir : Nintendo serait conscient du problème et préparerait tranquillement une version remise au goût du jour de la Nintendo Switch. Il se murmure également que plusieurs studios de développement auraient reçu de la part de Big N des kits de développement de Switch 2 afin de mettre au point de nouveaux jeux tirant pleinement profit des caractéristiques techniques de la nouvelle machine.

Quelles rumeurs et spécifications techniques envisagées pour la Nintendo Switch 2 ?

Voilà ce que disent les rumeurs à propos de la prochaine console de Nintendo :