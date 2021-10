Nintendo Switch Pro : Saison 12 Episode 45 : l’énième rumeur finalement démentie (mais on y croit encore un peu quand même parce que ça serait grave cool…)

Il est à nouveau question de l’arrivée possible d’une console Nintendo Switch Pro compatible avec un affichage 4K. L’info circule encore et encore.

La Nintendo Switch Pro est une arlésienne dont on entend parler depuis la nuit des temps (ou presque..) On s’en est déjà fait l’écho sur Bhmag ici, là ou encore là. Toute la presse en parlé à maintes reprises. Elle devait même soit disant sortir en juin dernier (là) selon certaines sources bien informées (qui finalement ne l’étaient pas tant que ça…)

Bref, l’information selon laquelle Nintendo aurait dans ses cartons une version « Pro » ou « 4K » de sa célèbre console hybride n’est pas nouvelle. La rumeur revient régulièrement sur les devants de la scène depuis de longs voire de très longs mois pour le plus grand plaisir des joueurs mais à chaque fois elle est démentie par Nintendo lui même.

Si l’on en croit les rumeurs, cette hypothétique Switch Pro boostée aux hormones de croissance serait plus performante que les différentes déclinaisons actuelles de la Nintendo Switch. Elle utiliserait pour cela un nouveau SoC plus puissant issu des laboratoires secrets de NVIDIA. La machine offrirait non seulement un niveau de performances plus élevé mais elle permettrait aussi aux gamers de jouer à des jeux en 4K sur leur télévisieur dernier cri (à condition qu’il soit lui aussi 4K bien sûr…)

Bref… une nouvelle qui ne cesse de circuler au fil des mois mais à chaque fois Big N siffle la fin de la récré quelques heures seulement après la « fuite d’info » et dément illico presto l’information, mettant ainsi fin au doux rêve qui nous était conté par tel ou tel « informateur » bien informé.

Aujourd’hui, si on reparle de la fameuse Super Méga Nintendo Switch Pro 4K Ultra HD Edition c’est grâce au site Bloomberg (ou à cause de lui au choix…) qui a remis une pièce dans le bousin pas plus tard qu’avant-hier.

En effet, Bloomberg persiste et signe dans ses affirmations, et annonce que la Nintendo Switch Pro serait toujours d’actualité chez Nintendo, et ce malgré les démentis précédents de Nintendo.

Pour étayer ses dires, Bloomberg explique que selon ses informations pas moins de 11 sociétés travaillant dans le domaine des jeux vidéos (dont une société baptisée Zynga.inc) auraient reçu ces derniers temps un kit de développement en vue de développer en 4K sur Nintendo Switch.

Et si on part du constat que ni la Switch actuelle, ni la Switch Lite, ni la Switch OLED qui sortira la semaine prochaine ne supporte une définition 4K, l’hypothése la plus possible serait l’arrivée prochaine d’une nouvelle Switch (Pro?) compatible 4K.

D’après Bloomberg, si la machine n’est pas encore sortie ou du moins si elle a été repoussée c’est à cause de la pénurie de composants qui touche actuellement tout le secteur high tech. Sans compter les retards liés à la pandémie de COVID-19. Par conséquent, la Switch Pro pourrait possiblement sortir en fin d’année prochaine. Pile poil pour les fêtes de fin d’année 2022 en somme.

Les développeurs auraient reçu le kit de développement bien avant le mois de juillet, c’est à dire avant l’annonce de la Switch OLED. D’après Bloomberg, le kit de développement peut être utilisé pour tester des jeux inachevés ou des jeux en cours de développement.

Le kit de Nintendo contiendrait de la mémoire supplémentaire pour accueillir un logiciel de débogage et des ports supplémentaires pour faciliter la connexion à un ordinateur.

Au final, le kit de développpement offrirait peu ou prou les mêmes fonctions qu’une Nintendo Switch grand public mais l’affichage sur la TV se ferait cette fois en 4K (au lieu du Full HD sur la Swich et la future Switch OLED).

Sur le papier, tout cela s’annonçait fort prometteur sauf que, fidèle à son habitude, Nintendo a réagi très vite et s’est fendu d’un communiqué sur Twitter annonçant que tout cela était faux. Voilà le communiqué en question :

Un article du 30 septembre 2021 (JST) prétend faussement que Nintendo fournit des outils pour piloter le développement de jeux pour une Nintendo Switch avec prise en charge 4K. Pour assurer une bonne compréhension parmi nos investisseurs et clients, nous tenons à préciser que ce rapport n’est pas vrai. Nous souhaitons également réaffirmer que, comme nous l’avons annoncé en juillet, nous n’avons aucun plan pour un nouveau modèle autre que Nintendo Switch – Modèle OLED, qui sera lancé le 8 octobre 2021.

Avec ce communiqué, Nintendo a voulu rassurer ses investisseurs et ses clients. Que la firme ait ou non une Switch Pro / 4K en préparation c’est tout à son honneur…. De toute façon on voyait mal Nintendo confirmer la rumeur d’une future Switch Pro plus d’un an avant sa possible sortie alors qu’une Switch OLED sort la semaine prochaine.

Ca aurait été un peu se tirer une balle dans le pied. Une bonne partie des clients auraient attendu une année de plus pour s’acheter la version 4K plutôt qu’une Switch OLED légèrement améliorée qui n’apporte finalement pas de changements signifcatifs par rapport à une Switch classique.

Du coup, la Switch Pro a été une nouvelle fois démentie mais on y croit encore un peu quand même, et vous ?

Rendez-vous au prochain épisode !