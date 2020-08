Rumeur : une Nintendo Switch Pro l’année prochaine ?

Rumeur du jour, bonjour ! D’après le site Bloomberg généralement bien informé, Nintendo pourrait dévoiler l’année prochaine une nouvelle version de sa console Nintendo Switch. Plus puissante et compatible 4K la nouvelle machine viserait à donner un coup de jeune à la Switch qui risque d’être en perte de vitesse face à la concurrence qui s’apprête à commercialiser respectivement la Xbox Series X et la Playstation 5, des monstres de puissance, que l’actuelle Switch aura bien du mal à égaler.

Histoire de réduire l’écart technologique, Nintendo pourrait donc miser sur une “version boostée” de sa console hybride : une Nintendo Switch Pro. Pour moment, les spécifications techniques de la machine n’ont pas été finalisées mais tout porte à croire qu’elle sera beaucoup plus puissante que l’actuelle Switch, 4K oblige.

D’après Bloomberg, la sortie de la Nintendo Switch Pro pourrait être accompagnée d’une série de nouveaux titres spécialement optimisés pour tirer pleinement partie des performances de la nouvelle console, ce qui expliquerait selon nos confrères le planning de sortie assez calme en ce moment.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle rumeur circule. En effet, une hypothétique Nintendo Switch Pro avait déjà été évoquée l’an dernier et la rumeur avait été démentie par Nintendo quelques temps plus tard.

Mais la firme japonaise n’est pas des plus fiables en ce qui concerne les rumeurs et les démentis puisqu’elle avait également démenti l’arrivée d’une Nintendo Switch Lite l’année dernière. Et celle-ci fut finalement officialisée en juillet 2019. Comme quoi … il faut toujours prendre les rumeurs avec des pincettes mais ne pas croire pour autant ceux que veulent bien nous dire les fabricants…